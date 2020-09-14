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تعليق ناري من رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

قال رضا عبد العال نجم الكرة المصريه السابق أن الزمالك حقق الفوز اليوم على فريق الإنتاج دون الاهتمام بالأداء أو وجود خطة معينة.

 

وأضاف عبد العال في تصريحات خاصه لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق أن الإنتاج قدم مباراة جيدة، وكان يسعى لتحقيق التعادل أمام الزمالك وليس لتحقيق الفوز ، مشيراً إلى أن كارتيرون أخطأ في الدفع بجنش أساسياً في هذه المباراه .

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وتابع أن عدم التركيز سبب إهدار باسم مرسي فرصة تحقيق هدف التعادل وتفاجأ بالكره امام مرمى جنش.

 

ويذكر أن الزمالك حقق الفوز على الانتاج الحربي بهدف دون رد سجله اللاعب مصطفى محمد فى الشوط الثاني من اللقاء.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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