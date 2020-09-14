بشكر المستشار مرتضي منصور.. صالح جمعة يكشف حقيقة انتقاله لنادي الزمالك

لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنتقاله لصفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة عقب خروجه من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
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