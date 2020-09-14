خالد مهدي: لقب الدوري محسوم للأهلي.. وإضاعة الفرص أمام مرمى الخصم أمر صعب

قال خالد مهدي مدير الكره بفريق الانتاج الحربي ان لقب الدوري محسوم للنادي الأهلي وهدفنا هو حصد اكثر عدد من النقاط لاحتلال مركز متقدم في بطولة الدوري.

واضاف خالد مهدي في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو"، على قناة "Ten"، مع الاعلامي "محمد فاروق"، ان إضاعة الفرص السهله امام قطبي الكرة المصرية امر صعب خاصة وان فرصة باسم مرسي كانت سهله جدا .

وتابع راضي عن التحكيم في تلك المباراة ، ونفكر في موقفنا فقط ببطولة الدوري ، ونستعد للمباريات القادمة لحصد الكثير من النقاط لتحسين مركزنا في الدوري.

وانتهت أحداث مباراة الزمالك والانتاج الحربي بفوز الابيض بهدف نظيف، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري.