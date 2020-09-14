خالد مهدي: لقب الدوري محسوم للأهلي.. وإضاعة الفرص أمام مرمى الخصم أمر صعب

وانتهت أحداث مباراة الزمالك والانتاج الحربي بفوز الابيض بهدف نظيف، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري.
جاء الهدف من ركنية مميزة في الدقيقة 63 مررها اسلام جابر ولمسها الونش برأسية لتصل على رأس مصطفى محمد الذي يسددها بقوة على يمين عامر عامر لتسكن الشباك.
بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة ويستمر في السيطرة على المركز الثاني، والإنتاج يتجمد رصيده عند النقطة 30 في المركز التاسع.
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