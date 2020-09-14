نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صالح جمعة يتحدث عن أزمته الأخير وحقيقة فسخ تعاقده مع الأهلي والانضمام للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب أزمته الأخيرة عقب تسببه في صدام سيارتين.

وقال صالح في مداخلة عبر قناة أون تايم سبورت :"أشكر محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمد مرجان مدير النادي لوقوفهم معي في الأزمة الأخيرة."

وأضاف :"الشخص الذي صدمته طالب بـ 2 مليون جنيه من أجل التنازل عن القضية".

وتابع :"طلبت الخضوع لتحليل مخدرات وكحوليات بعد الحادثتين، مشيرًا إلى أن موقع الحادث كان خلال طريقه للنادي الأهلي كل يوم".

وأشار ."زوجتي هي من كانت معي في السيارة أثناء الحادث الأخير".

وواصل :"قمت بدفع تعويض لصاحب السيارة الأخيرة و200 ألف جنيه للشخص الذي صدمته في الحادثة الأولى".

وزاد :"أكرر الشكر للفريق القانوني بالنادي الأهلي ورئيس الزمالك الذي أرسل لي محام من مكتبه".

وواصل :"حاولت إنهاء المشكلتين بشكل ودي للتفرغ للتدريبات مع الأهلي".

Advertisements

وزاد :"الأهلي أرسل 4 محامين من الإدارة القانونية كانوا بجواري طوال الأزمة الأخيرة".

وأوضح ."أحاول التدريب بقوة من أجل الوصول للوزن المثالي".

وعن فايلر قال :"فايلر مدرب محترف وأنا أحترمه كثيرا".

وزاد :"تعاقدي مع الأهلي ممتد عامين ولدي رغبة في العودة للعب مرة أخرى".

وأردف :"الأزمة الأخيرة كشفت عن قيمة ومعدن الأهلي".

وعن فسخ تعاقده مع الأهلي قال :"لا صحة لما ورد بخصوص رغبتي في فسخ التعاقد مع الأهلي".

وأشار :"لم أوقع أو أتفاوض مع الزمالك لأني أحترم الأهلي جدا".

وأتم حديثه :"جماهير الأهلي ساندتني بقوة وأتمنى أن أعود من أجل إسعادها".