نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صالح جمعة يتحدث عن أزمته الأخير وحقيقة فسخ تعاقده مع الأهلي والانضمام للزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحدث صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب أزمته الأخيرة عقب تسببه في صدام سيارتين.
وقال صالح في مداخلة عبر قناة أون تايم سبورت :"أشكر محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمد مرجان مدير النادي لوقوفهم معي في الأزمة الأخيرة."
وأضاف :"الشخص الذي صدمته طالب بـ 2 مليون جنيه من أجل التنازل عن القضية".
وتابع :"طلبت الخضوع لتحليل مخدرات وكحوليات بعد الحادثتين، مشيرًا إلى أن موقع الحادث كان خلال طريقه للنادي الأهلي كل يوم".
وأشار ."زوجتي هي من كانت معي في السيارة أثناء الحادث الأخير".
وواصل :"قمت بدفع تعويض لصاحب السيارة الأخيرة و200 ألف جنيه للشخص الذي صدمته في الحادثة الأولى".
وزاد :"أكرر الشكر للفريق القانوني بالنادي الأهلي ورئيس الزمالك الذي أرسل لي محام من مكتبه".
وواصل :"حاولت إنهاء المشكلتين بشكل ودي للتفرغ للتدريبات مع الأهلي".
وزاد :"الأهلي أرسل 4 محامين من الإدارة القانونية كانوا بجواري طوال الأزمة الأخيرة".
وأوضح ."أحاول التدريب بقوة من أجل الوصول للوزن المثالي".
وعن فايلر قال :"فايلر مدرب محترف وأنا أحترمه كثيرا".
وزاد :"تعاقدي مع الأهلي ممتد عامين ولدي رغبة في العودة للعب مرة أخرى".
وأردف :"الأزمة الأخيرة كشفت عن قيمة ومعدن الأهلي".
وعن فسخ تعاقده مع الأهلي قال :"لا صحة لما ورد بخصوص رغبتي في فسخ التعاقد مع الأهلي".
وأشار :"لم أوقع أو أتفاوض مع الزمالك لأني أحترم الأهلي جدا".
وأتم حديثه :"جماهير الأهلي ساندتني بقوة وأتمنى أن أعود من أجل إسعادها".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صالح جمعة يتحدث عن أزمته الأخير وحقيقة فسخ تعاقده مع الأهلي والانضمام للزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.