بعد الهزيمة من الزمالك.. باسم مرسي ينشر صورة وهو يقبل رأس جنش

نشر باسم مرسي مهاجم فريق الإنتاج الحربي صورة له بعد انتهاء مباراة الفريق أمام الزمالك مقابل هدف أحرزه مصطفى محمد.

وظهر باسم مرسي في الصورة وهو يقبل رأس صديقه محمود جنش حارس مرمى الزمالك أثناء المباراة.

وانتهت أحداث مباراة الزمالك والانتاج الحربي بفوز الابيض بهدف نظيف، في المباراة التي أثقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري.

وأصبح رصيد الأبيض 52 نقطة ويستمر في السيطرة على المركز الثاني، والانتاج يتجمد رصيده عند النقطة 30 في المركز التاسع.