أحمد حسام ميدو: الونش أفضل مدافع في مصر.. شاهد

وكتب أحمد حسام ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "الونش افضل مدافع في مصر".
وأصبح رصيد الأبيض 52 نقطة ويستمر في السيطرة على المركز الثاني، والانتاج يتجمد رصيده عند النقطة 30 في المركز التاسع.
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