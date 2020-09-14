إعلان جدول بقية أسابيع الدوري.. وختام المسابقة قبل نهاية أكتوبر

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري الممتاز فيما عدا الجولة الأخيرة.
ويتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في المسابقة إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور ال16 لبطولة كأس مصر ومباراتين من دور ال8 للبطولة.
وصرح المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أن هناك عدة أسباب لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة، في مقدمتها الرغبة في إقامة المباريات المؤثرة نتائجها في هبوط بعض الفرق في توقيت واحد.
وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات مما يسهل إقامتها في توقيت واحد.
وأضاف مدير إدارة المسابقات بالاتحاد أنه في كل الأحوال ستقام الجولة الأخيرة قبل نهاية أكتوبر المقبل.
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