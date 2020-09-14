معادن الناس بتظهر وقت الشدة.. أول تعليق من صالح جمعة بعد الحادث

وقال صالح جمعة في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، إنه خضع لكافة الإختبارات الطبية لإنهاء كافة الأقاويل التي تتردد بشأن تعاطي بعض المواد المخدرة أثناء وقوع الحادث متابعا:" النتيجة سلبية".
واوصل:" قمت بدفع تعويض لصاحب السيارة و200 الف جنيه للشخص الذي صدمته في الحادث الأولى".
وأتم :" الأهلي أرسل 4 محامين من الإدارة القانونية وكانوا بجواري طوال اللازمة".
وتابع:" تعاقدي مع الأهلي ممتد عامين ولدي رغبة في العودة للعب من الجديد".
ونفي صالح جمعة إنتقاله لصفوف نادي الزمالك كما يروج البعض ورغبته في فسخ التعاقد مع النادي الأهلي".
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