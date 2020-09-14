نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يستهدف التعاقد مع محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع نادي برشلونة الاسباني لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ضمن أولوياته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن محمد صلاح ضمن مشروع المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة فى الموسم الجديد لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني. وأضافت التقارير أن نادي برشلونة سيواجه صعوبة كبيرة فى ضم اللاعب المصري هذا الصيف حيث من المستحيل أن يستغني ليفربول عن اللاعب بعد بداية الموسم الجديد. يذكر أن صلاح قد انضم لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2017 بمبلغ قدره 35 مليون جنيه إسترليني قادما من نظيره فريق روما الإيطالي.

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