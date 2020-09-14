وكما علم "دوت الخليج" من مصادر مقربة من اللاعب، أن النادي الأهلي تواصل مع بانون، واتفقا على كافة التفاصيل الشخصية الخاصة بالصفقة، فقائد الرجاء وافق بالفعل على الانضمام للمارد الأحمر.
وأشار المصدر بأن النادي الأهلي يتفاوض في الوقت الحالي مع إدارة الرجاء على المقابل المادي الخاص بانتقال بانون إلى النادي الأهلي، وأن المفاوضات في مرحلة متقدمة منها، وقد يتم حسم الصفقة في الأيام المقبلة.
يذكر أن النادي الأهلي ارتبط اسمه أيضًا بالتعاقد مع بين مالانجو مهاجم الرجاء المغربي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خاص.. الأهلي يتفق على ضم بدر بانون قائد الرجاء المغربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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