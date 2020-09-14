ليلة التتويج بالدرع 42.. الأهلي يواجه الاتحاد السكندري لحسم لقب الدوري

يحل النادي الأهلي، ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

النادي الأهلي يسعى في مباراة اليوم لتحقيق الانتصار من أجل تحقيق لقب الدوري بصفة رسمية، بعد انتصار أقرب منافسيه نادي الزمالك أمس على نظيره الانتاج الحربي بهدف نظيف، ليتأجل حسم الدوري بالنسبة للمارد الأحمر لمباراة اليوم على أقل تقدير.

ويسعى الأهلي كما ذكرنا لحسم لقب الدوري للمرة 42 في تاريخه، فالفريق يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، وبفارق 19 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه نادي الزمالك، قبل 7 جولات على خط النهاية، مع العلم أيضًا بأن الزمالك سيتم خصم 3 نقاط منه في نهاية الموسم.

أما الاتحاد السكندري، فيسعى لتدارك موقفه بعد آخر 3 جولات له في الدوري لم يحقق فيها الانتصار، آخرها التعادل مع نادي مصر، ليبتعد قليلًا عن المركز الرابع المؤهل لكأس الكونفدرالية، فالفريق يحتل المركز الخامس في الوقت الحالي برصيد 36 نقطة.

ويغيب عن النادي الأهلي في تلك المباراة عمرو السولية وكذلك حسين الشحات لعدم تعافيهما من الإصابة، بينما يزين كهربا قائمة الفريق للمباراة الثانية على التوالي، بعد انتهاء عقوبة إيقافه.

وتقام المباراة في الثامنة والنصف من مساء اليوم على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، بقيادة تحكيمية للحكم الدولي إبراهيم نور الدين.