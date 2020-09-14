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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الإثنين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت عدة مباريات أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجديد 2020 – 2021.

وأقيمت أمس مباراتين فقط بالجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث فاز فريق ليستر سيتي على مضيفه وست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري أحمد حجازي 3-0، ولم يشارك مدافع الفراعنة في المباراة وظل على دكة البدلاء طوال اللقاء.

وفي المباراة الثانية فاز فريق إيفرتون على مضيفه فريق توتنهام بهدف دون رد سجله اللاعب كاليفرت ليوين بالدقيقة 55 من زمن المباراة.

وإليكم ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات يوم الأحد:-

1- أرسنال 3 نقاط

2- ليستر سيتي 3 نقاط

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3- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط

4- ليفربول 3 نقاط

5- كريستال بالاس 3 نقاط

6- إيفرتون 3 نقاط

بينما لا يزال سجل باق أندية الدوري الإنجليزي خاليًا من النقاط إما للخسارة في الجولة الأولي: ليدز يونايتد – ساوثهامبتون – توتنهام – وست هام – فولهام – وست بروميتش أو لعدم خوض بعض الأندية المباراة الأولي لها بالبطولة: أستون فيلا – برايتون - بيرنلي – تشيلسي – مان سيتي – مان يونايتد – شيفيلد يونايتد – وولفرهامبتون.

وتستكمل باق مباريات الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي اليوم الاثنين حيث يستضيف شيفيلد يونايتد نظيره وولفرهامبتون، بينما يواجه برايتون نظيره تشيلسي، وتأجلت مباراتي مانشستر سيتي وأستون فيلا، وبيرنلي مع مانشستر يونايتد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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