نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وخرج محمد عنتر جناح الفريق من حسابات باتريس كارتيرون ليقترب بقوة من الرحيل خلال ف الانتقالات الصيفية القادمة. وخرج أكثر من لاعب من حسابات كارتيرون خلال الميركاتو الصيفي القادم مثل محمد عبدالسلام ومحمد عنتر وعمر السعيد ومريم بامبو. ويذكر أن الزمالك حقق الفوز على فريق الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد سجله اللاعب مصطفى محمد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.