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مستقبل فايلر مهدد في الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل فايلر مهدد في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن فرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقلصت في البقاء مع الفريق في الموسم المقبل.

وقام رينيه فايلر بإبلاغ محمود الخطيب رئيس الأهلي بوصوله عدد من العروض الأوروبية وأنه يفكر بجدية في عدم الاستمرار مع المارد الأحمر في الموسم المقبل وذلك من أجل منح إدارة القلعة الحمراء فرصة لترتيب الأوراق مبكرًا قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولم يحسم المدير الفني السويسري قراراه النهائي بنسبة 100% لكنه عاد من جديد وأبلغ جهاز كرة القدم بأنه سوف يتواصل من جديد مع زوجته قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع القلعة الحمراء.

ويمتلك رينيه فايلر العديد من العروض السويسرية والألمانية في حال رحيله عن تدريب الأهلي في الفترة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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