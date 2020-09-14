غش وخداع .. أحمد شوبير يهاجم محمد أوناجم نجم الزمالك

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، طريقة محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى الحصول على البطاقة الصفراء خلال مواجهة الإنتاج الحربي أمس .

وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز،وتعمد أوناجم الحصول على بطاقة صفراء

ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة للفريق أمام أسوان، بسبب وصول إنذارات اللاعب إلى ثلاث بطاقات صفراء وهو ما يعني إيقافه مباراة واحدة.