أنا منحاز لإمام عاشور.. تغريدة لأحمد عيد عبد الملك تثير الجدل

نشر أحمد عيد عبد الملك تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وكتب أحمد عيد عبد الملك قائلا: "الصراحة امام عاشور عنده شخصية في الملعب مع شوية خبرات و رجله تفضل في الملعب فترة هيبقي هايل و جوكر و اكتر واحد يفيدك في ٣ او ٤ مراكز و غير كدة رجله تقيلة و عنده كاريزما و محبوب من اغلب الجماهير .. انا منحاز ليه شوية هو و حسام اشرف و احمد عيد". وجاءت تعليقات متابعيه كالتالى: -مينفعش تقول كده يا كابتن -هو بصراحة ادائه كان حلو الفترة الاخيرة بسبب جدول المباريات الجديد.. أحمد عيد عبد الملك يهاجم اتحاد الكرة Advertisements https://www.elbalad.news/4491743 أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري الممتاز فيما عدا الجولة الأخيرة. الفضول هيموتني.. أمير مرتضى يسأل الجبلاية عن خصم الزمالك القادم وموعد المباراة ويتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في المسابقة إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور ال16 لبطولة كأس مصر ومباراتين من دور ال8 للبطولة. وصرح المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أن هناك عدة أسباب لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة، في مقدمتها الرغبة في إقامة المباريات المؤثرة نتائجها في هبوط بعض الفرق في توقيت واحد.

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