ليلة التتويج بالدوري .. موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين الأهلى والاتحاد السكندرى فى تمام الساعة الثامنة والنصف وسيتم إذاعتها عبر قناتى أون تايم سبورت 1 وأون تايم سبورت 2 .
النادي الأهلي يسعى في مباراة اليوم لتحقيق الانتصار من أجل تحقيق لقب الدوري بصفة رسمية، بعد انتصار أقرب منافسيه نادي الزمالك أمس على نظيره الانتاج الحربي بهدف نظيف، ليتأجل حسم الدوري بالنسبة للمارد الأحمر لمباراة اليوم على أقل تقدير.
ويسعى الأهلي كما ذكرنا لحسم لقب الدوري للمرة 42 في تاريخه، فالفريق يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، وبفارق 19 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه نادي الزمالك، قبل 7 جولات على خط النهاية، مع العلم أيضًا بأن الزمالك سيتم خصم 3 نقاط منه في نهاية الموسم.
أما الاتحاد السكندري، فيسعى لتدارك موقفه بعد آخر 3 جولات له في الدوري لم يحقق فيها الانتصار، آخرها التعادل مع نادي مصر، ليبتعد قليلًا عن المركز الرابع المؤهل لكأس الكونفدرالية، فالفريق يحتل المركز الخامس في الوقت الحالي برصيد 36 نقطة.
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