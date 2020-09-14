نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح مرشح للانتقال إلى الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك تطورات جديدة حدثت بشأن ارتباط المصري محمد صلاح نجم ليفربول بالانتقال إلى برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الهولندي شجاك سوارت وكيل اللاعبين والصديق المُقرب للهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد أكد اهتمام المدير الفني الهولندي لبرشلونة بالتعاقد مع محمد صلاح.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه من الصعب اقتصاديًا على برشلونة حسم صفقة بحجم محمد صلاح لا سيما أن الأزمة المالية لبرشلونة ظهرت أثناء مطاردته للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الإستراتيجية الوحيدة أمام برشلونة لحسم صفقة محمد صلاح هي تبادل اللاعبين مع ليفربول.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي لم يخف أبدًا إعجابه بالفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة والذي قد يكون جزءًا من الصفقة التبادلية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العديد من التقارير الصحفية تحدثت عن إمكانية رحيل صلاح عن صفوف الحمر وخوض تجربة جديدة لا سيما بعد أن نجح في حصد لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن محمد صلاح شارك بقميص ليفربول في 154 مباراة وسجل 97 هدفًا منها هاتريك (ثلاثة أهداف) مؤخرًا في شباك ليدز يونايتد في الجولة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي.