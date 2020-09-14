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الزمالك يفاوض نجما من العيار الثقيل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يفاوض نجما من العيار الثقيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استفسر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عن إمكانية التعاقد مع التوجولي لابا كودجو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي.

وقام منصور بإجراء عدة إتصالات مع مسؤولي نادي العين الإماراتي، وذلك خلال الساعات الماضية، لضم اللاعب بداية من الموسم المقبل.

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جاء ذلك الاهتمام بالمهاجم التوجولي، بناء على الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الزمالك.

جدير بالذكر أن مرتضى منصور كشف عن وضع ميزانية مفتوحه لضم أي لاعب يحتاجه الزمالك خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن لابا كودجو كان دخل اهتمامات النادي الأهلي، قبل انتقاله إلى نادي العين الإماراتي في وقت سابق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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