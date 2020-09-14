الارشيف / الرياضة

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري والقناة الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد على أرضية ملعب برج العرب بالاسكندرية.

يسعى الأهلي لتحقيق الثلاث نقاط من أجل حسم لقب الدوري المصري، للمرة الثانية والأربعين في تاريخ القلعة الحمراء.

Advertisements

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر و9:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع مباراة الأهلي والاتحاد على قناة أون تايم سبورت.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 71 نقطة بينما يتواجد الاتحاد في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري والقناة الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا