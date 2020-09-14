نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتقام مباراة الأهلي والاتحاد على أرضية ملعب برج العرب بالاسكندرية.
يسعى الأهلي لتحقيق الثلاث نقاط من أجل حسم لقب الدوري المصري، للمرة الثانية والأربعين في تاريخ القلعة الحمراء.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر و9:30 بتوقيت مكة المكرمة.
وتُذاع مباراة الأهلي والاتحاد على قناة أون تايم سبورت.
ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 71 نقطة بينما يتواجد الاتحاد في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري والقناة الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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