نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم الإثنين في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.
ويعتلي الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 71 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.
ومن المتوقع أن يخوض فايلر المباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري بتشكيل مكون:
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجاي - أحمد الشيخ
خط الهجوم : أليو بادجي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.