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نيمار يشعل وسائل التواصل بسبب العنصرية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار يشعل وسائل التواصل بسبب العنصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد لاعب باريس سان جيرمان، المهاجم البرازيلي نيمار، أنه تعرض لإساءة عنصرية خلال المباراة التي انتهت بهزيمة 0-1 أمام أولمبيك مرسيليا.

قال نيمار (28 عاماً)، الذي طرد خلال المباراة مع 4 لاعبين أخرين، الحكم الرابع بالواقعة أثناء مغادرته الملعب.

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وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، توترت أجواء المباراة كثيراً، وحدث شجار فعلي بين لاعبي الفريقين.

وطُرد نيمار، ولافين كورزاوا، ولياندرو باريديس من باريس سان جيرمان، وبينديتو، وجوردان أمافي من مرسيليا، بعد تبادل اللكمات.

ووجه نيمار ضربة إلى رأس الفارو غونزاليس من الخلف، لكنه كتب على تويتر بعد المباراة قائلاً إنه يأسف لعدم توجيه الضربة إلى وجه مدافع مرسيليا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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