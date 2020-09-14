لاختيار متطوعي مونديال اليد 2021.. أوليمبي المعادي يستضيف 6000 شاب وفتاة

أكد بيان لوزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المركز الاوليمبي بالمعادي استضاف أكثر من 6 آلاف شاب وفتاة ضمن الاختبارات الخاصة باختيار المتطوعين الذين سيشاركون في تنظيم فعاليات بطولة العالم لكرة اليد رجال في نسختها الـ27، والتي ستستضيفها مصر يناير 2021.

وأكد الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحسب بيان، الاثنين، اهتمام ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي استعدادات استضافة مصر للبطولة، مبينًا ان الرئيس قد وجه بتوفير جميع الإمكانات لانجاح البطولة.



وأوضح وزير الشباب والرياضة أن متطوعي البطولة والذين سيتم اختيارهم سيكون على عاتقهم دور مهم ومسئولية كبيرة في إنجاح البطولة، مبينا ان الشباب المتطوعين سيكونون في الخطوط الأمامية والتي ستعطي الانطباع الاول لدى كافة الوفود والفرق، بل وللعالم.



وتوافد المتقدمين للتطوع في البطولة على المركز الاوليمبي بالمعادي على مدار أسبوعين، وسط إجراءات احترازية مشددة، من بينها تطهير وتعقيم لجان الاختبارات، وصالات الانتظار للمتقدمين للاختبارات ، بالاضافة الى الحفاظ على مسافات التباعد بين المتقدمين، وقياس درجات الحرارة قبل الدخول، ومنع التكدس والزحام، والالتزام بارتداء الكمامات، هذا وتستمر الاختبارات حتى الثلاثاء ١٥

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سبتمبر.

وأُجريت المقابلات الشخصية من خلال لجنة المتطوعين للبطولة نجوى صلاح- رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور شريف أبو العينين، وإسلام عبد العزيز، والمهندس محمد مجاهد، والدكتور عبد الله الباطش، والدكتورة أسماء إسماعيل، ومصطفى مجدي.

وسيتم إجراء المقابلات الشخصية للمتطوعين بالاسكندرية خلال الفترة من ١٨-١٩ سبتمبر، وذلك بأحد المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة.