بعد بن شرقي وأوناجم.. انتقال بانون لـ الأهلي يفجر ثورة غضب في المغرب

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وحسب مصادر صحيفة "هسبورت" الخاصة، فإن إدارتي الأهلي والرجاء اتفقتا على جميع التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، لتصبح عند انتهائها، أحد أبرز الصفقات بين الدوريين المغربي والمصري، سواء من ناحية القيمة الرياضية للاعب أو من الناحية المادية، حيث ستنعش بشكل كبير خزينة الرجاء، التي تعيش خصاصًا منذ فترة طويلة.
وشجع حسم صفقة مروان الهدهودي، الذي من المقرر أن يلتحق بالرجاء، عقب نهاية الموسم الحالي من الدفاع الحسني الجديدي، "النسور" على السماح برحيل أحد أعمدتها، الذي كان مرشحًا للمغادرة قبل فترة من أجل خوض تجربة جديدة، وتحسين دخله السنوي.
وأكدت المصادر ذاتها أن المفاوضات تجرى بين الطرفين منذ فترة، في سرية تامة، خاصة أن الفريقين معا يخوضان آخر مباريات الدوريين المغربي والمصري، ويحضران لمباريات حارقة لحساب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأشارت الصحيفة المغربية في تقريرها، إلى أن رحيل بانون إلى صفوف الأهلي، سيفجر ثورة غضب في الوسط الرياضي المغربي، حيث أصبح الدوري المغربي "سوقا" للأندية المصرية، خاصة بعد رحيل كل من محمد أوناجم وأشرف بن شرقي وحميد أحداد نجوم الزمالك الحاليين، في وقت سابق، لتقوية الأندية المحلية على حساب الأندية المغربية، ومساعدتهم على التفوق قاريًا.
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