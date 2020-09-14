بعد تقليده حركته .. الجمهور لـ إمام عاشور: فاكر نفسك حسام غالي

لفت امام عاشور لاعب نادي الزمالك، انتباه عدد من مشجعي الكرة المصرية بعد إصراره على قطع الكرة فى لقطة أعادت إلى الأذهان لقطة حسام غالى، نجم النادي الأهلى السابق، أمام الترجى فى دورى أبطال إفريقيا.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #حسام_غالي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .
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