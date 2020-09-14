لامبارد يستشهد بـ محمد صلاح للرد على انتقادات كلوب

وانتقد كلوب فريق تشيلسي بعد صرفه حوالي 230 مليون جنيه إسترليي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال لامبارد في تصريحات لشبكة NBC العالمية: "حقيقة الأمر أنه بخلاف ليستر والتي كانت قصة لا تصدق، فأن معظم الأندية التي فازت بالدوري في العصر الحديث صرفت اموال طائلة".
وأضاف: "يملك ليفربول فان دايك وأليسون وفابينيو وكيتا وماني وصلاح، لاعبين رائعين جاءوا بسعر مرتفع للغاية، إنها قصة رائعة، لكنها قصة أنفقوا فيها الأموال على عدة لاعبين".
وتعاقد نادي تشيلسي مع المغربي حكيم زياش والألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافرتز، والبرازيلي تياجو سيلفا، والفرنسي مالانج سار، والإنجليزي بين تشيلويل.
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