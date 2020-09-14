نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يتنازل من أجل إنتر ميلان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنازل أروتو فيدال نجم برشلونة الإسباني عن 6.5 مليون يورو من أجل الانتقالات إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية.
كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن أن رحلة التشيلي إلى ميلان للتوقيع مع إنتر يجب أن تتم في الساعات القليلة القادمة ويمكن أن تكون اليوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن البعض بالفعل انتظره نهاية الأسبوع الماضي لكن الحقيقة هي أنه لم يتوجه إلى ايطاليا حتى توصل إلى اتفاق نهائي
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