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ميدو يراهن على مشاركة حجازي مع وست بروميتش

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يراهن على مشاركة حجازي مع وست بروميتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو مهاجم توتنهام السابق، أن الدولي المصري أحمد حجازي سوف يحصل على فرصة مع فريق وست بروميتش ألبيون خلال الفترة المقبلة.

وتلقى وست بروميتش ألبيون هزيمة ثقيلة أمام ليستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي تويتر:" مستوى دفاع وست بروميتش الخاسر في الافتتاحية، بثلاثة أهداف، قد يدفع بيليتش للتفكير في البدء بحجازي في المباريات القادمة".

وتابع: "حجازي أفضل من المدافعين الذين شاركوا في مباراة اليوم أمام ليستر، خاصة في اللعب بثلاث مدافعين".

وأتم: "وست بروميتش ظهر كفريق شامبيونشيب يلعب في البريميرليج".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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