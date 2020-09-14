برشلونة يرفض الاستسلام في الصفقة التاريخية

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أحمد جودة - القاهرة - يدرك نادي برشلونة الإسباني صعوبة التفاوض على ضم لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية. كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن برشلونة يرى في لاوتارو مارتينيز الهدف العظيم لتحقيق أحلامه في السنوات المقبلة. Advertisements وأشارت إلى أنه على الرغم من صعوبة الموقف الحالي للصفقة إلا أن برشلونة لم يستسلم في محاولة ضم اللاعب من إنتر ميلان، وذلك على الرغم من أن المحادثات مع النادي الإيطالي لا تقرب الموقف حالياً، ولكن على العكس اللاعب كل يوم يبتعد أكثر من الانضمام لقلعة الكامب نو.

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