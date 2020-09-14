تعرّف على مواعيد مباريات الأهلي القادمة في الدوري وكأس مصر

لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت مواعيد الجولات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز فيما عدا الجولة الأخيرة.

ويتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في المسابقة إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور الـ16 لبطولة كأس مصر ومباراتين من دور الثمانية للبطولة.

ويتربع الأهلي على قمة ترتيب الدوري بـ ٧١ نقطة وبات على بعد خطوة واحدة لحسم التتويج بشكل رسمي باللقب رقم ٤٢ في تاريخه.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري في الثامنة والنصف مساء اليوم الأثنين ضمن مباريات الجولة ٢٧ على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في بطولة الدروي بداية من الجولة ٢٨ كالتالي:

الأهلي مع مصر المقاصة يوم السبت ١٩ سبتمبر الساعة الثامنة مساء باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة ٢٨.

الأهلي مع نادي مصر يوم الأربعاء ٢٣ سبتمبر الثامنة مساءا باستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة ٢٩.

الأهلي مع طنطا يوم الأحد ٢٧ سبتمبر الخامسة والنصف عصرا باستاد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة ٣٠.

الأهلي مع المقاولون العرب يوم الأحد ٤ أكتوير الثامنة مساء باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة ٣١.

الأهلي مع انبي يوم الأربعاء ٧ أكتوبر الثامنة مساءا باستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة ٣٢.

الأهلي مع بيراميدز يوم الأحد ١١ أكتوبر الثامنة مساءا باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة ٣٣.

وحددت لجنة المسابقات موعد مباراة الأهلي مع الترسانة في دور الـ ١٦ لكأس مصر يوم ٣٠ سبتمبر الجاري، وفي حالة الصعود سيلتقي الأهلي مع أبو قير للأسمدة في دور الثمانية في موعد سيتم تحديده لاحقا.