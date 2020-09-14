نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ينفي مفاوضاته لضم أيوب الكعبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نفى نادي الزمالك، دخول مفاوضات بشأن التعاقد مع المغربي أيوب الكعبي لاعب فريق فورتشن الصينى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
واقترب اللاعب من الرحيل عن الفريق الصيني خلال الفترة المقبلة، وارتبط إسم اللاعب بالانتقال لأكثر من نادي على رأسهم الأهلي وبيراميدز.
وبحسب تقارير صحفية، فإن الزمالك أن يفاوض الكعبي، ووضع اسم الزمالك من أجل إعلاء قيمة الصفقة.
وتابعت التقارير، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، لم يطلب بضم الكعبي، واللاعب خارج حسابات الأبيض خلال الفترة المقبلة.
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