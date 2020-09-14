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تطورات جديدة بشأن انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة بشأن انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن تواجد وكلاء النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، في مدينة برشلونة من أجل بحث إمكانية انتقال اللاعب إلى البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع مهاجم خلال الفترة الحالية، وذلك بعد اقتراب رحيل النجم الأوروجوياني لويس سواريز عن الفريق.

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وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة لا زال متمسكًا بالتعاقد مع لاوتارو هذا الصيف.

وتابعت الصحيفة، أن ممثلي لاوتارو تواجدوا في برشلونة، ومن المحتمل أن يسافروا إلى ميلان للاجتماع مع مسؤولي إنتر.

ويسعى برشلونة خلال الفترة المقبلة، إلى تسهيل انتقال فيدال إلى إنتر ميلان، من أجل التوصل لاتفاق لضم لاوتارو مارتينيز.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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