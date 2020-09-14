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ليفربول يحسم فكرة بيع محمد صلاح لبرشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يحسم فكرة بيع محمد صلاح لبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض نادي ليفربول الإنجليزي فكرة رحيل نجمه محمد صلاح خلال الفترة الانتقالات الصيفية إلى برشلونة الإسباني بناء على رغبة رونالد كومان مدرب الفريق الجديد.

 

كشف موقع العين الإماراتي عن مصدر في ليفربول قوله: "لم يحدث أي تواصل بين محمد صلاح ونادي برشلونة أو أي من ممثليه".

 

وأضاف: "صلاح سبق أن أكد استمراره مع ليفربول حتى نهاية الموسم الحالي، ليس لديه أي نية للمغادرة.. عند اشتعال أزمة برشلونة وليونيل ميسي الذي طلب الرحيل خلال الميركاتو الحالي، رشحت بعض الصحف محمد صلاح لخلافة اللاعب الأرجنتيني، لكنه لم يهتم بذلك".

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وتابع: "نهاية الموسم الحالي قد تشهد تغييرَا في وجهة نظر اللاعب المصري، لكنه أغلق باب التفكير في أي عروض حتى ذلك التوقيت".

 

كان جاك سوارت، وكيل اللاعبين وصديق كومان المقرب قد أكد لموقع "فوتبول زون" الهولندي أن كومان يرغب في ضم صلاح كما أن الفرعون المصري نفسه يريد الانتقال إلى كامب نو.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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