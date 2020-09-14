خالد عبد العزيز: يمكن استغلال دقيقتي الراحة في المباريات بالإعلانات لدعم الأندية المتعثرة

نشر الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر .

وكتب خالد عبد العزيز قائلًا:"الإستغلال دقيقتى الراحة فى الشوط الأول (د٣٠) والشوط الثانى (د٧٥) فى كل مباراة لبث بعض الإعلانات التجارية تليفزيونيًا بأسعار مميزة ربما يوفر بعض المردود المالى الإضافى لإتحاد كرة القدم".

وتابع : "هذا المقترح يمكن استغلاله لدعم بعض الأندية التى تمر بأزمات مالية من خلال معادلة يُتَفَق عليها وتُقرَّها الجمعية العمومية".

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