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خالد عبد العزيز: يمكن استغلال دقيقتي الراحة في المباريات بالإعلانات لدعم الأندية المتعثرة

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نشر الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر .
وكتب خالد عبد العزيز قائلًا:"الإستغلال دقيقتى الراحة فى الشوط الأول (د٣٠) والشوط الثانى (د٧٥) فى كل مباراة لبث بعض الإعلانات التجارية تليفزيونيًا بأسعار مميزة ربما يوفر بعض المردود المالى الإضافى لإتحاد كرة القدم".

وتابع : "هذا المقترح يمكن استغلاله لدعم بعض الأندية التى تمر بأزمات مالية من خلال معادلة يُتَفَق عليها وتُقرَّها الجمعية العمومية".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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