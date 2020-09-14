إنبي يعمق جراح الأهلي بشأن التعاقد مع جلال وفؤاد فى الصيف

وجه مجلس إدارة نادى إنبي صدمة عنيفة لـ الأهلى بعد رفض العرض الرسمي المقدم للحصول على خدمات أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وتمسك مجلس إنبي برفض كل محاولات الأهلى في الوقت الحالى لحسم صفقة جلال ، وأكد إنبي لمسئولي القلعة الحمراء أن حسم الصفقة في الوقت الراهن لن يحدث خاصة في ظل تواضع العرض المقدم وفقا لما يرأه مسئولو الفريق البترولى من أجل الحصول على اللاعب .
وطالب إنبي ، الاهلى بغلق ملف أسامة جلال في الوقت الحالى ،والانتظار إلى نهاية الموسم الكروى الجارى من أجل حسم الأمر بشكل رسمي ، وينتظر إنبي وصول عدد من العروض المالية القوية للتنازل عن خدمات أسامة جلال وتحقيق أفضل استفادة مالية ممكنة من وراء رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل .
وهو الأمر نفسه بالنسبة لكريم فؤاد الظهير الأيمن للفريق والذى رفض إنبي البث في إمكانية رحيله عن الفريق في الوقت الحالى خاصة إنه معار من قبل النجوم ، ويمتلك إنبي بندا يتيح له الحصول على خدماته لمدة عام جديد .
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