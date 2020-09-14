من آخر مبارة للزمالك.. جنش ينشر صور جديدة للفريق

وظهر حارس مرمى منتخب مصر من إحدى مباريات نادى الزمالك بالدورى المصرى. اقرأ أيضًا: وانتظم "جنش" في التدريبات مع الزمالك الفترة الأخيرة تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس، وذلك عقب انتهاء برنامجه التأهيلي.

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