لإمتلاكه الخبرات.. فاسيليو يوصي بتجديد التعاقد مع محمد عبد المنصف

أوصي اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة بتجديد عقد محمد عبدالمنصف " أوسة " حارس مرمى الفريق لمدة عام آخر بعد انتهاءه بنهاية الموسم الكروى الجارى رغم تقدمه في العمر .

ويري فاسيليو أن بقاء محمد عبدالمنصف يعد أمرا ضروريا داخل الفريق في ظل الخبرات الكبيرة التى يتمتع بها الحارس وقدرته على قيادة الفريق بشكل مميز في المباريات .

وينتظر مسئولو دجلة حسم البقاء بمسابقة الدوري الممتاز من أجل حسم تجديد التعاقد مع محمد عبدالمنصف لمدة عام جديد ، ويعد أوسة واحدا من اللاعبين الأساسيين في تشكيل دجلة تحت قيادة بابا فاسيليو نتيجة المستويات الجيدة التى يقدمها في كل مباراة تلو الأخرى مع الفريق الدجلاوى .

ويتم محمد عبدالمنصف فى 6 فبراير من العام المقبل عامه الـ 44 ، وأصبح اللاعب الأكبر الآن بمسابقة الدوري الممتاز .