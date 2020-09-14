الأهلي يجهز مفاجأة لجماهيره في لقاء التتويج بالدوري

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وقام مسؤولو النادي الأهلي، بتصميم قمصان تحمل رقم "42"، سيتم ارتداءها في حال تحقيق الفوز على زعيم الثغر والتتويج رسميًا بلقب البطولة.
ويحتاج المارد الأحمر، للفوز في تلك المباراة وحصد الثلاث نقاط على حساب الاتحاد، من أجل التتويج باللقب الثاني والأربعين في تاريخه.
ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الاتحاد، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
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