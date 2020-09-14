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الأهلي يجهز مفاجأة لجماهيره في لقاء التتويج بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - جهز مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مفاجأة سارة ستظهر خلال مباراة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري العام.

وقام مسؤولو النادي الأهلي، بتصميم قمصان تحمل رقم "42"، سيتم ارتداءها في حال تحقيق الفوز على زعيم الثغر والتتويج رسميًا بلقب البطولة.

ويحتاج المارد الأحمر، للفوز في تلك المباراة وحصد الثلاث نقاط على حساب الاتحاد، من أجل التتويج باللقب الثاني والأربعين في تاريخه.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الاتحاد، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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