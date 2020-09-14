نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على رأسهم نيدفيد.. نجوم الأهلي تتوجه إلى الإسكندرية للاحتفال بالدوري في المقال التالي
وتوجه الثلاثي كريم نيدفيد ومحمد محمود وحسين الشحات، إلى الإسكندرية صباح اليوم من أجل مؤازرة اللاعبين في مباراة التتويج ببطولة الدوري المصري.
ويغيب الثلاثي عن الفريق بسبب الإصابات المتعددة التي تلاحقهم، حيث يغيب الشحات بسبب عملية الفتاق التي خضع لها، فيما يغيب نيدفيد بسبب إصابة غضروف الركبة، ومحمد محمود للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد السكندري، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.
ويحتاج الأهلي، للفوز في مباراته أمام زعيم الثغر، لإعلانه رسميًا بطلًا لمسابقة الدوري المصري للمرة الثانية والأربعين في تاريخه.
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