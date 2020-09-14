أحمد حسن عن أهم ما يميز كارتيرون: لا يلتفت للانتقادات

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك.
وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" السوشيال ميديا لا تدير الفرق، وأصبحت اللجان الالكترونية "سبوبة" فقط للبعض، وهناك لاعبين موجودين داخل الأندية بالسوشيال ميديا".
وأضاف:" كارتيرون يستحق الإشادة وتأكيداته بأنه لا يتأثر بالسوشيال ميديا، خاصة بعدما أكد أنه سيفعل ما يراه صحيحا، ولن يلتفت للانتقادات".
وواصل:" المدرب يسعى لتطوير الزمالك، خاصة في التسديد من خارج منطقة الجزاء، كما أنه يقوم برفع الروح المعنوية للاعبين، وهناك أكثر من لاعب شارك معه في أكثر من مركز مثل إسلام جابر وإمام عاشور، في ظل ضغط المباريات".
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