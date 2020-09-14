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الخطيب يتخذ قرار هام قبل مواجهة الأهلي ضد الاتحاد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يتخذ قرار هام قبل مواجهة الأهلي ضد الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قرار هام خلال الساعات الماضية وقبل انطلاق مباراة الفريق الأول أمام الاتحاد السكندري، بالدوري العام.

وقرر بيبو، حضور مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، من مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري.

ومن المقرر أن تشهد المباراة حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، من أجل دعم الفريق خلال اللقاء المرتقب، للاحتفال مع اللاعبين بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

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ويحرص الخطيب، على حضور مباريات الأهلي المهمة من المدرجات، وكان أخرها لقاء الإسماعيلي، الذي انتهى بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد السكندري، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.

ويحتاج الأهلي، للفوز في مباراته أمام زعيم الثغر، لإعلانه رسميًا بطلًا لمسابقة الدوري المصري للمرة الثانية والأربعين في تاريخه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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