نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقدم هدية جديدة لـ"مؤمن زكريا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتوجيه الدعوة لمؤمن زكريا مهاجم الفريق السابق لحضور حفل التتويج بالدوري العام ، والمقرر إقامته في آخر مباراة للفريق الأحمر على ملعبه.

وقرر لاعبو الأهلي وإدارة النادي إهداء لقب الدوري هذا الموسم لمؤمن زكريا ، بعد تعرضه لوعكه صحيه قوية تحول دون لعبه كرة القدم في الوقت الحالي.

Advertisements

كما قامت إدارة النادي الأهلي بصرف عقد مؤمن زكريا كاملا لمدة 3 مواسم مع إعفائه من نسبة الضرائب لمساعدته في تحمل مصاريف علاجه.

وكان الأهلي دعا مؤمن زكريا للتواجد في مقر النادي وحرص اللاعبون على توجيه رسائل دعم له، وهو ما يظهرونه في المباريات الأخيرة.

وقدم النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الدعم لمؤمن زكريا من خلال احتفاله بالهدف الرابع للريدز في شباك ليدز يونايتد بالبريمير ليج.