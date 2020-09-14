سوارت: محمد صلاح يريد برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - تمسك نادي ليفربول الإنجليزي باستمرار نجمه محمد صلاح حتى نهاية الموسم الحالي رغم ما أثير عن رغبة رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني في ضمه خلال الميركاتو الصيفي.
ونقل موقع العين الإماراتي على لسان مصدر في ليفربول: "لم يحدث أي تواصل بين محمد صلاح ونادي برشلونة أو أي من ممثليه".
وأضاف: "صلاح سبق أن أكد استمراره مع ليفربول حتى نهاية الموسم الحالي، ليس لديه أي نية للمغادرة.. عند اشتعال أزمة برشلونة وليونيل ميسي الذي طلب الرحيل خلال الميركاتو الحالي، رشحت بعض الصحف محمد صلاح لخلافة اللاعب الأرجنتيني، لكنه لم يهتم بذلك".
وتابع: "نهاية الموسم الحالي قد تشهد تغييرَا في وجهة نظر اللاعب المصري لكنه أغلق باب التفكير في أي عروض حتى ذلك التوقيت".
كان جاك سوارت وكيل اللاعبين وصديق كومان المقرب قد أكد لموقع "فوتبول زون" الهولندي أن كومان يرغب في ضم صلاح كما أن الفرعون المصري نفسه يريد الانتقال إلى كامب نو.
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