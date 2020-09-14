الارشيف / الرياضة

الصفقات الجديدة لإيفرتون تتأقلم سريعا مع أنشيلوتي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصفقات الجديدة لإيفرتون تتأقلم سريعا مع أنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفوق إيفرتون 1-صفر على توتنهام هوتسبير لأول مرة في ثماني سنوات في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد لكن بصمة اللاعبين الجدد كانت أهم شيء.

ولم تكن أجواء التفاؤل حاضرة بقوة في نهاية الموسم الماضي بعدما اكتفى إيفرتون باحتلال المركز 12.

لكن الأمور انقلبت سريعا بعدما تعاقد المدرب كارلو أنشيلوتي مع ثلاثة لاعبين في خط الوسط يبدو بوسعهم قيادة إيفرتون إلى التنافس على الوجود ضمن أول ستة مراكز.

وكان صانع الألعاب الكولومبي جيمس رودريجيز، الذي خطف الأضواء في كأس العالم 2014 قبل الانتقال إلى ريال مدريد، أهم صفقات إيفرتون خلال الأسبوع الماضي.

وربما تراجعت أسهم اللاعب في المواسم الأخيرة لكن أمام توتنهام أظهر إمكاناته وأجاد ومنح إيفرتون الإبداع الذي كان يفتقده كثيرا.

Advertisements

وكان لاعب الوسط الفرنسي عبدولاي دوكوري، المنضم من واتفورد، حاضرا بقوة في وسط الملعب كما كان البرازيلي آلان، صاحب الأدوار الخططية، مميزا في الواجب الدفاعي أمام رباعي الخط الخلفي.

وقال دومينيك كالفرت-لوين، صاحب هدف الفوز بضربة رأس، إن هذا الثلاثي ترك بصمة سريعة على الأداء وتوقع الكثير منهم في المستقبل.

ووصف أنشيلوتي أداء فريقه بالرائع واختص رودريجيز، الذي سبق له اللعب تحت قيادته في ريال مدريد، بالإشادة.

وقال أنشيلوتي :"جيمس ليس أسرع لاعب في العالم لكنه يملك إمكانات كبيرة. يجب استغلاله لإظهار إمكاناته. إنه لا يلعب كجناح لكن يستطيع الدخول إلى العمق واستلام الكرة وهو لاعب خطير جدا".

وأضاف :"أنا غير قلق من الجانب البدني. لو كنت أشعر بالقلق في هذا الجانب لتعاقدت مع يوسين بولت وليس جيمس".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الصفقات الجديدة لإيفرتون تتأقلم سريعا مع أنشيلوتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا