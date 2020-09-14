النصر السعودي يبدأ تحركاته لضم أراسكايتا لاعب فلامنجو

ووفقًا لشبكة "Tyc sport"، فإن النصر قدم عرضًا للنادي البرازيلي، لضم أراسكايتا لمدة موسمين، مقابل 15 مليون يورو.
وأوضح التقرير، أن ذلك جاء بعد فشل المفاوضات مع قائد أتالاتنا، الأرجنتيني أليخاندرو جوميز، الذي رفض الرحيل عن فريقه الإيطالي.
وكان أراسكايتا شارك مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية، وحصد المركز الثاني، بعد الخسارة ضد ليفربول في المباراة النهائية.
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