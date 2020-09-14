مجدى عبد الغنى يستعيد ذكريات مبارياته عبر تويتر

ذكرياته بصورة له من الملاعب.

اقرأ أيضًا: فيما قد أعرب مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق عن حزنه الشديد لوفاة عزمي مجاهد لاعب الزمالك السابق. وغرد "مجدي عبد الغني" من خلال حسابه تويتر: "أول مرة أدخل فيها نادي الزمالك كانت بسبب الكابتن عزمي مجاهد رحمة الله عليه".

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