أحمد حسن: الأهلي قادر على تعويض فايلر بمدرب أجنبي جديد

وأضاف:" فايلر مدرب أجنبي يفكر باحترافية، وفرصة أي مدرب أجنبي في النجاح مع الأهلي تصل إلى 90%".
وأكمل الصقر قائلا:" حال رحيل فايلر فان الأهلي قادر على تعويضه وبالتأكيد سوف يتعاقد مع مدرب أجنبي آخر".
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