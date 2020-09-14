قبل ساعات الحسم.. تفوق تاريخي لـ الأهلي في مواجهاته ضد الاتحاد السكندري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى ملعب برج العرب مساء اليوم لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أمام الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها بينهما، في إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .
ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري في الساعة الثامنة والنصف، وسيتم إذاعتها عبر قناتى أون تايم سبورت 1 وأون تايم سبورت 2 .
النادي الأهلي يسعى في مباراة اليوم لتحقيق الانتصار من أجل تحقيق لقب الدوري بصفة رسمية، بعد انتصار أقرب منافسيه نادي الزمالك أمس على نظيره الانتاج الحربي بهدف نظيف، ليتأجل حسم الدوري بالنسبة للمارد الأحمر لمباراة اليوم على أقل تقدير.
أما الاتحاد السكندري، فيسعى لتدارك موقفه بعد آخر 3 جولات له في الدوري لم يحقق فيها الانتصار، آخرها التعادل مع نادي مصر، ليبتعد قليلًا عن المركز الرابع المؤهل لكأس الكونفدرالية، فالفريق يحتل المركز الخامس في الوقت الحالي برصيد 36 نقطة.
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