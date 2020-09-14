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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن اعتبار الوحدة الإماراتي منسحبًا من دوري الأبطال

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، اعتبار نادي الوحدة الإماراتي منسحبًا من بطولة

وإلغاء جميع نتائجه.

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وفشل نادي الوحدة في السفر إلى قطر حيث مكان إقامة ما تبقى من مباريات في القسم الشرقي للقارة، بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان نشره إنه تم اعتبار الوحدة منسحبًا من البطولة وإلغاء نتائجه بسبب الظروف القارية التي مر بها من إصابات لاعبيه بفيروس كورونا.

وكان العين يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط بالتساوي مع أهلي جدة السعودي.

وتستكمل بطولة دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين، بعد توقف استمر قرابة الـ 7 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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