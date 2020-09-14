أساليب قصف الجبهة.. أحمد حسن: بعض اللاعبين عاملين نفسهم حماة النادي

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الصراعات التي نراها حاليا ليست موجودة في أوروبا". وأضاف: "هناك بعض اللاعبين يحاولون إظهار أنفسهم وكأنهم "حماة النادي"، والبعض يتبع سياسة أساليب قصف الجبهة، وهذه الأمور ليست موجودة في الرياضة مطلقا". أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الصراعات الموجودة حاليا في الكرة المصرية ليس لها أي قيمة، والرياضة تدعو للأخلاق الحميدة، والمنافسة الشريفة وكل طرف يشجع ناديه بدون تجاوزات.

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